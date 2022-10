Schwerer Unfall: 17-Jährige kollidierte mit Reisebus

Zu dem schweren Unfall kam es gegen Mittag in der Ortschaft Hirschenau. Die junge Frau, die erst seit zehn Tagen ihren Führerschein besitzt, geriet plötzlich auf die Gegenfahrbahn. In weiterer Folge kollidierte sie mit dem Bus. Nach dem Zusammenstoß schlitterte sie in einen Straßengraben und blieb dort in einem Bachbett liegen, wie die Polizei am Samstagabend berichtete. Die Jugendliche wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Amstetten gebracht. Der Lenker des Busses und die Fahrgäste kamen mit dem Schock davon.