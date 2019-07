Schutzgruppe: "Es geht um das Wohl der Kinder"

Jährlich werden in Österreich etwa 11.500 strafbare Handlungen an Kindern und Jugendlichen angezeigt. Experten gehen von einer sehr viel höheren Dunkelziffer aus. Dazu wurden österreichweit Kinderschutzgruppen eingerichtet, so auch am Klinikum Rohrbach.

Mittels Kinderschutzgruppen sollen körperliche, aber auch seelische Misshandlungen von Kindern frühzeitig erkannt und darauf sensibilisiert werden. Die Kinderschutzgruppe ist im Verdachtsfall erste Anlaufstelle – auch für ratsuchende Ärzte, Betreuer aus Kindergärten, Schulen und ähnlichen Einrichtungen. "Die Kinderschutzgruppe des LKH Rohrbach, bestehend aus einem Team aus Kinderfachärzten, Unfallchirurgen, Gynäkologen, klinischer Psychologin, Sozialarbeiterin und Kinderkrankenpflegerinnen, wird immer dann aktiv, wenn ein Verdacht auf körperliche oder seelische Misshandlung, Vernachlässigung oder sexuellen Missbrauch eines Kindes besteht", sagt Oberärztin Pia Neundlinger. In vielen Fällen ist die Hemmschwelle, einen Verdacht zu melden, sehr groß. Die Kinderschutzgruppen sind daher auch eine wichtige Anlaufstelle für Angehörige oder Pädagogen.