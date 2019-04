Schutz für Bienen: In Schwertberg hat der Rasenmäher ab sofort länger Pause

SCHWERTBERG. Seit vergangenem Jahr ist die Marktgemeinde Schwertberg Teil der Initiative "bienenfreundliche Gemeinde". 3,5 Hektar Grünfläche in Gemeindebesitz werden deswegen nur noch zwei Mal pro Jahr gemäht.

Margeriten und andere Wiesenblumen können ungestört wachsen Bild: Volker Weihbold

Ein Bienenlehrpfad bei der Freizeitwiese, der am Ostermontag eröffnet wird, die Pflanzung einer Obstbaum-Allee entlang der Aist und eine Gemeinde-Unterstützung bei der Anlage privater Blumenwiesen durch eine günstige Sammelbestellung geeigneter Saatgutmischungen gehören zu den bereits umgesetzten Maßnahmen.

Mit einer weiteren Maßnahme möchte die Gemeinde ab heuer ein weiteres öffentliches Zeichen für den Insekten- und Bienenschutz setzen: 35.000 m² öffentliche Wiesenfläche werden ab heuer auf bienenfreundliche Landschaftspflege umgestellt. "Für uns heißt das, dass hier nur noch zweimal im Jahr gemäht wird. Die erste Mahd wird nicht vor Mitte Juni stattfinden, wenn der Samen der Frühlingsblumen ausgefallen ist", sagt Bürgermeister Max Oberleitner (VP) im Gespräch mit den Mühlviertler Nachrichten.

Die neue Form der Landschaftspflege bedeutet auch, dass die gemeindeeigenen Wiesen zeitlich gestaffelt gemäht werden. "Unsere Bauhof-Mitarbeiter werden jede Wiese in mehreren Etappen mähen, damit die Vielfalt der Pflanzen gefördert wird", erklärt Oberleitner. Weil diese Bewirtschaftung mit einem Rasenmäher-Traktor nicht zu schaffen wäre, hat die Gemeinde eigens einen Balkenmäher gekauft.

In den Genuss der insektenfreundlichen Pflege kommen auch jene Flächen in Ausmaß von 20.000 m², die als Retentionsflächen für den Hochwasserschutz angekauft werden. Aber auch beim Bahnhof und bei den Pendlerparkplätzen wurde mit der Pflanzung von Zierkirschen-Sträuchern ein Schritt für den Naturschutz gesetzt. Bei Begehungen mit einem vom Land bereit gestellten Landschaftsgärtner habe man auch darauf geachtet, für jeden Standort die passenden Blumen und Blütenpflanzen zu wählen.

Die Umstellung bedeute für die Gemeinde anfangs einen organisatorischen Mehraufwand. Danach seien aber keine Zusatzkosten zu erwarten, so Oberleitner: "Die Wiesen werden ja weniger oft gemäht, dafür halt in mehreren kleinen Abschnitten." Die Vorbildwirkung greife bereits um sich, so der Bürgermeister: "Erste Landwirte haben sich schon gemeldet, die etwa entlang des Aistradwegs ebenfalls unserem Beispiel folgen wollen."

Bereichert das Landschaftsbild

Neben dem Insektenschutz setzt man in Schwertberg mit dieser Maßnahme auch auf eine Bereicherung des Landschaftsbilds. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien sehr ermutigend. Oberleitner: "Ich habe selten eine Maßnahme erlebt, bei der wir so viele positive Reaktionen der Bürger bekommen haben. Das ist natürlich auch der medialen Aufbereitung des Bienenschutzes zu verdanken, wie das etwa die OÖNachrichten gemacht haben."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema