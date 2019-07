Schulter an Schulter an die Radsport-Spitze

Auf eine erfolgreiche erste Saisonhälfte blicken die beiden Jungspunde des Intersport Mühl4tlerBikeTeams, Alexander Stadler und Michael Kampelmüller, zurück. Den Teamkollegen gelang jeweils die Qualifikation für die Mountainbike Marathon Weltmeisterschaft, die Ende September in der Schweiz gefahren wird. Darüber hinaus sicherte sich Stadler auch noch den Marathon Landesmeistertitel und Kampelmüller den Vizelandesmeistertitel. Somit kommen die derzeitigen Top-Mountainbiker auf der Marathon-Distanz aus dem Bezirk Freistadt.

Am vergangenen Wochenende starteten die zwei Freunde bei einem viertägigen UCI Mountainbike Rennen in Polen und konnten prompt das nächste Spitzenergebnis einfahren. Stadler verpasste in dem hochklassigen Starterfeld mit dem 4. Platz nur knapp das Podest, während sich Kampelmüller erfolgreich in die Top-Zehn kämpfte. Resultate, die den beiden Mühlviertlern auch wichtige Weltranglistenpunkte einbrachten. Dass sich beide mittlerweile auch bei internationalen Bewerben regelmäßig im Vorderfeld klassieren, ist auch auf ihre erstklassige technische Betreuung zurückzuführen. Beide vertrauen bei der Ausrüstung auf das Know-How von Intersport Pötscher. Das nächste große Ziel der vielversprechenden Mountainbike-Aufsteiger ist die Österreichische Meisterschaft, die am 10 August bei der Mountainbike Challenge in Mank im Mostviertel ausgetragen wird.