Schulradio feiert 20. Geburtstag

Schüler und Lehrer gestalten dabei im schuleigenen Radiostudio Sendungen, die auf der Frequenz 106,6 in Freistadt und Umgebung ausgestrahlt werden. Teile des Programms übernimmt auch das Freie Radio Freistadt. Dieses Jubiläum wird ab heute mit täglichen Sonderbeiträgen und Veranstaltungen gefeiert – von der Lesung in der Schulaula bis zu Filmtagen im Kino Freistadt. Morgen, Dienstag (19 bis 21 Uhr), beispielsweise mit einer "Cuvee Spezial"-Sondersendung zur Geschichte des Schulradios. Das eigentliche Geburtstagsfest mit Livemusik steigt dann am Freitag im Gymnasium.

