Schulprojekt: "Bewegen für Bewegung"

Aus diesem Grund hat sie das Thema "Bewegungsapparat" in den Unterricht als Projekt "Bewegen für Bewegung!" eingebaut. Das Hauptziel war, dass die Schülerinnen und Schüler ihren Bewegungsapparat sowohl im täglichen Leben als auch im Training richtig einsetzen.

Erfahrene Referenten

Nach einem Vortrag des Rohrbach-Berger Orthopäden Christoph Michlmayr durften die Jugendlichen ihre Muskulatur im Rohrbacher Fitnessstudio "City Fit" trainieren. Den dritten Teil des Projektes bildete ein Besuch des Rohrbach-Berger Masseurs Julian Brandl (Vitalpraxis Brandl) am Gymnasium Rohrbach. Er stellte seinen Beruf und die verschiedenen Möglichkeiten der Massage vor, ehe die Schüler bestimmte Grundtechniken der Massage erlernten.

MS-Gruppe unterstützt

Die Gastreferenten stellten dabei ihr Mitwirken in den Dienst der guten Sache. Der gesammelte Betrag wurde von Julian Brandl aufgerundet und von Peter Sachsenhofer (Böhmerwald Sports GmbH) verdoppelt. So konnten die Schüler einen Scheck in der Höhe von 400 Euro an die Vorsitzende der MS-Selbsthilfegruppe Oberes Mühlviertel, Hildegard Girlinger, überreichen.