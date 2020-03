Schulen beinahe menschenleer: Nur eine Handvoll benötigt Betreuung

Gut vorbereitet hatten sich die Mühlviertler Schulen über das Wochenende für die bevorstehende Aussetzung des Präsenzunterrichts. Per Telefon wurden Eltern kontaktiert, wer am Montag noch Betreuung in der Schule benötigt und wer daheim bleiben kann. Das Ergebnis: In den meisten Schulen war gestern nur noch eine Handvoll Kinder vor Ort. „Bei uns sind sämtliche Kinder daheim geblieben“, sagt Michaela Oberleitner, Direktorin der NMS Perg Schulzentrum. Man habe bereits am Wochenende den Betreuungsbedarf erhoben, Übungsbeispiele per Mail verschickt und Aufgaben für Online-Plattformen vorbereitet.

Auch im Europagymnasium Baumgartenberg war neben der Oberstufe, die bereits am Freitag den vorübergehenden Exodus vollzogen hatte, auch in der Unterstufe kaum noch jemand anzutreffen. Einige Eltern waren am Morgen noch gekommen, um mit ihren Sprösslingen noch den Rest des in der Schule verbliebenen Lernmaterials einzusammeln und nach Hause zu bringen. Viele Familien hatten diese Entscheidung getroffen, nachdem Schuldirektor Josef Ratzenböck die Eltern davon informiert hatte, dass eine Infektion an der Schule nicht gänzlich ausgeschlossen werden könne, nachdem einige wenige Personen aus dem Umfeld der Schule sich in häuslicher Quarantäne befänden, da sie nachweislich Kontakt mit Covid19-Patienten hatten.

In Reih und Glied sortiert waren gestern früh auch die Lernpakete für alle Schülerinnen und Schüler der Volksschule Pergkirchen. „Das Resultat einer Wochenend-Schicht. Es sind außergewöhnliche Zeiten, da helfen alle zusammen“, sagt Schulleiterin Georgine Wagner. Die meisten Kinder blieben auch hier bereits gestern zu Hause und richteten daheim Lern- und Arbeitsinseln ein, auf denen sie in den kommenden Wochen Arbeitsblätter, Lese- und Schreibaufträge erledigen werden.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at