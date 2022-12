Schule und Kindergarten sind zu klein: Revitalisierung statt Neubau angestrebt

Mit einem anhaltend starken Zuzug steigt in Kefermarkt der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. Die Folge: Kindergarten und Volksschule stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Lage mitten im Ortszentrum macht einen Ausbau am Bestand schwierig. Dennoch hat sich eine Mehrheit im Gemeinderat (VP und SP) nach Konsultation mehrerer Architekten darauf verständigt, am Standort von Kindergarten und Volksschule festzuhalten und die Volksschule auszubauen.