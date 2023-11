Schule oder Verkauf? - Zukunft von Schloss Bergheim ist weiter offen

Der umstrittene Grundstücksverkauf in Weyregg hat auch im Bezirk Urfahr-Umgebung zum Nachdenken angeregt. Konkret geht es um die noch immer nicht geklärte Nachnutzung des Schlosses Bergheim in der Gemeinde Feldkirchen an der Donau. Offiziell sagen wollen nur wenige etwas, um in den "laufenden Verhandlungen kein Öl ins Feuer zu gießen" oder "niemanden vor den Kopf zu stoßen".