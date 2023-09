Schulbusse in Dimbach: Einigung in letzter Minute

In letzter Minute konnte der Transport für 33 Volksschulkinder in Dimbach gesichert werden. Wie berichtet, stellt Landesrat Michael Lindner (SP) aus dem Gemeinderessort Sondermittel bereit, mit denen die Gemeinde dem beauftragten Busunternehmen die stark gestiegenen Betriebskosten ausgleichen kann. Das Unternehmen wird daher seine Fahrdienste, die es eigentlich einstellen wollte, um ein weiteres Jahr verlängern. Parallel dazu steht Bürgermeister Manfred Fenster (SP) mit einer zweiten Firma in Kontakt, die schon während dieses Schuljahres einen Teil der Fahrten übernehmen kann, falls es ausreichend Personal findet. "Ich bedanke mich herzlich bei allen, die mitgeholfen haben, dass es wieder einen Schülertransport im Gelegenheitsverkehr in unserer Gemeinde gibt", sagt Fenster.

Der Dimbacher Bürgermeister betont aber auch, diese Einigung entpflichte das für die Finanzierung zuständige Familienministerium nicht davon, die finanziellen Rahmenbedingungen für alle betroffenen Gemeinden langfristig so zu gestalten, dass Kinder aus Ortschaften ohne aufrechten Linienverkehr sicher mit Bussen zur Schule und wieder nach Hause gebracht werden können.

