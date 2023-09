Schulbus-Petition im Bezirk Perg: 1586 Unterschriften

Mindestens 500 Unterschriften hätte es gebraucht, um der von der SPÖ Bezirk Perg gemeinsam mit den Gemeindevertreterinnen und -vertretern im Bezirk organisierten parlamentarischen Bürgerinitiative "Sicherstellung des Schülertransportes im Bezirk Perg" zu einer Einreichung im Parlament zu verhelfen. Geworden sind es mit 1586 schließlich mehr als dreimal so viele. Am Rande der Plenarsitzung des Parlaments wurden diese Unterschriften am Mittwoch der Zweiten Parlamentspräsidentin Doris Bures übergeben. NR-Abg. Sabine Schatz und der Bezirksvorsitzende des Gemeindevertreterverbands, Walter Hofstätter, betonten: "Dank großer Kraftanstrengungen ist es in den betroffenen Gemeinden gelungen, den Schülertransport jetzt zum Schulbeginn zu ermöglichen. Klar ist jedoch, dass die Bundesregierung jetzt auch ihrer Verantwortung nachkommen muss, damit diese Belastung nicht auf Eltern und Gemeinden abgeschoben wird."

