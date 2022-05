Schul-Fußballer mit Erfolgslauf

Im Bezirksfinale feierten die von Coach Matthias Froschauer auf konsequentes Pressing eingestellten Burschen einen 4:0-Erfolg über die Mittelschule Naarn. Noch dominanter traten die Kreuzener in der Zwischenrunde auf: Da wurde Freistadts Bezirkssieger Bad Zell mit 11:1 vom Platz gefegt. Damit steht Bad Kreuzen unter den besten acht Schulmannschaften Oberösterreichs. Am 16. Mai empfangen die Mühlviertler in der nächsten Runde das Georg-von-Peuerbach-Gymnasium.