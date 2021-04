Schülerinnen auf der Streuobstwiese unterrichtet

Der "Tag der Streuobstwiese" wird in Österreich am 30. April zum ersten Mal begangen. In der Fachschule Bergheim fallen die Äpfel symbolisch jetzt schon von den Bäumen. Die Streuobstwiese gehört zum Schulgelände und war vor kurzem Schauplatz des Obstbaumschnittkurses für die Abendschülerinnen. Im Unterricht wird auf die Bedeutung der Streuobstwiesen eingegangen. Sie sind wichtiger Lebensraum für Vögel, Insekten wie Schmetterlinge und andere Tiere. Diese extensiv genutzte Kombination von Obstbäumen und Grünland ist auch eine Bereicherung des Landschaftsbildes.

Regionales im Unterricht

Die Themen "biologisch" und "regional" werden in der Fachschule Bergheim so oft wie möglich gelehrt und gelebt. Frei Plätze für das Schuljahr 2021/2022 sind noch verfügbar.