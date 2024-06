Schüler staunten vor aufgeblasenem Planetarium

Über ein aufblasbares Planetarium verfügt die Wiener Astronomin Ruth Grützbauch. Auf Initiative des Astronomischen Vereins Mühlviertel und mit Unterstützung der Sparkasse Gutau konnten die Kinder der dritten und vierten Volksschulklassen in St. Oswald, Gutau, Kefermarkt und Pregarten hatten dieses Planetarium entdecken. Jede Klasse war somit eine Stunde lang im Zeitraffertempo in unserem Sonnensystem und im Universum unterwegs. Sie Kinder bestaunten die Sonne mit ihren Sonnenflecken und gewaltigen Ausbrüchen, die auf der Erde das Polarlicht bewirken. Auch der Mond mit seinen Kratern, die acht Planeten und die Milliarden von Sternen in unserer Milchstraße weckten das Interessen der kleinen Astronomen.

Das erworbene Wissen wurde nach dem Planetariumsbesuch mit Arbeitsblättern im Unterricht vertieft. In den kommenden Schuljahren möchte der Verein dieses Projekt in anderen Volksschulen weiterführen. Auf der Sternwarte des Astronomischen Vereins Mühlviertel in Sandl/Pürstling können Eltern ihren Kindern ermöglichen, bei Sterneführungen einen Blick in den Weltraum zu werfen. Termine gibt es auf www.sterndlschaun.at

