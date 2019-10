Schüler spannten 400 Meter langes Stoffband an der Grünen Grenze

Beeindruckende 400 Meter lang war jendes grüne Stoffband, mit dem knapp 150 Schulkinder im Mühlviertel gemeinsam mit dem Naturschutzbund auf den dringend notwendigen Schutz für das „Grüne Band Europas“ aufmerksam machten. Die Schulkinder setzten damit ein deutliches Zeichen für das größte Naturschutzprojekt Europas, das heuer sein 30-jähriges Bestandsjubiläum feiert.

Im nördlichen Abschnitt des österreichischen Grünen Bandes setzte der Naturschutzbund mit der NMS Rainbach und der VS Leopoldschlag anlässlich der „European Green Belt Days“ dieses öffentlichkeitswirksame Projekt um. In einem Unterrichtsschwerpunkt erzählten Expertinnen des Naturschutzbundes den Kindern von der ehemals leidvollen Grenze am Eisernen Vorhang. Diese Grenze spaltete Europa fast 40 Jahre lang. Gleichzeitig bot sie der Natur in der ehemaligen Sperrzone quer durch ganz Europa eine einmalige „Atempause“. Die Vielfalt und Besonderheit der Region an der Maltsch, dem Grünen Band „vor ihrer Haustür“, war für die Schülerinnen und Schüler dabei natürlich besonders interessant. Danach ging es direkt zur Maltsch, wo die Kinder als Symbol für das Natur- und Menschen verbindende Grüne Band ein langes grünes (Stoff)Band entlang des Grenzflüsschens aufspannten.

Das Grüne Band Europas erhielt damit zum 30. Geburtstag eines der längsten Geschenkbänder, das man sich vorstellen kann!

Ein Film über die Aktion findet sich auf: https://youtu.be/2pCAx-oHwTc