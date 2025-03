Schüler rufen zum Blutspenden auf

Die Möglichkeit zur Blutspende besteht im Zeitraum von 11 bis 16 Uhr. Nach einem Unfall, einer Geburt oder für Patienten mit einer schweren Krankheit wird Blut benötigt. In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve verabreicht. Die Blutspende ist daher eine einfache, aber lebensrettende Maßnahme. In nur 15 Minuten können Spender helfen, Menschen in Not zu retten und einen wertvollen Beitrag für die Gesundheit der Gemeinschaft zu leisten. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich, ein Lichtbildausweis ist mitzunehmen. Alternativ besteht auch am Dienstag, 11. März, von 15.30 bis 20.30 Uhr im Rotkreuz-Haus in Rohrbach die Möglichkeit zur Blutspende.

