Schüler kreieren für Tischler-Trophy ihren liebsten "Homeschooling Place"

Mit dem Werkstoff Holz wird in den nächsten Monaten im technischen Werkunterricht der Mittelschule Lembach zum Thema "Homeschooling Place – Mein Lieblingsplatz zum Lernen" ein Werkstück gemeinsam geplant und produziert. Die 3b-Klasse nimmt nämlich an der Tischler-Trophy, einem Projekt der Tischlerinnung in Kooperation mit der Bildungsdirektion OÖ, teil. Damit soll den Jugendlichen der Werkstoff Holz und der Tischlerberuf bereits in der Schule nähergebracht werden. "Zur Verfügung gestellt wurden uns verschieden dicke Latten. Wir dürfen sie aber nicht zu einer Platte verleimen. Wir freuen uns schon auf die Ausstellung", sagt Sarah, Schülerin der 3b. Vor allem Teamarbeit, Kreativität und Ausdauer werden dabei gefördert. Eine Jury wird diese Arbeiten bewerten, und in den drei Kategorien Design, Funktionalität und Stabilität erhalten die besten drei jungen Tischler einen Preis. Bei der Auftaktveranstaltung im Wifi Linz bekamen Lehrer und Tischler alle Infos zu diesem Kooperationsprojekt. Das benötigte Holz wurde von der Tischlerei Hindinger gesponsert und übergeben. Auch das nötige Werkzeug wurde bereits von der Patronanztischlerei, der Firma Scheschy aus Neufelden, zur Verfügung gestellt. Timo Wienert, Lehrlingsausbilder bei Scheschy, steht den Schülern bei diesem Projekt beratend zur Seite.

