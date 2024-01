Schüler im Einsatz für Schmetterlingskinder

Von Mitte Oktober bis Mitte Oktober widmete sich die Musikmittelschule Saxen einem Benefizprojekt. "SchülerInnen sammeln mit ihren Talenten für die Schmetterlingskinder" lautete das Motto, mit dem die Jugendlichen den Verein "Debra Austria – Hilfe für die Schmetterlingskinder" unterstützten. Initiiert wurde das Projekt Religionslehrerin Sybille Schöller. Die Begegnung mit einem Schmetterlingskind vor einigen Jahren regte sie dazu an, mit Unterstützung der Direktion, des Kollegiums und des Schulsekretariats eine Hilfsaktion zu starten, die nun Kreise weit über die Schule hinaus zog.

Die Aufgabenstellung an die SchülerInnen lautete: "Jeder hat eine Fähigkeit, aus der sich etwas machen lässt. Lass dir etwas einfallen und zeig dein Talent." Die Mädchen und Burschen zeigten sich daraufhin voller Motivation. Ihre handwerklichen und kreativen Begabungen führten zu tollen Ideen: Sie bastelten, musizierten, backten Kekse und kreierten auch sonst jede Menge an Ideen. "Ich kann mich nur bei allen Schülerinnen und Schülern bedanken. Die Begeisterung war enorm." Durch diesen engagierten Einsatz und die Unterstützung vieler SpenderInnen wurde die stolze Summe von 7172,96 Euro für die Schmetterlingskinder gesammelt. Der Spendenscheck wurde beim Adventkonzert der Musikmittelschule an Franz Feichtlbauer, Obmann-Stellvertreter des Vereisn Debra Austria überreicht.

