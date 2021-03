Schüler gegen Flut an Plastikmüll

16 Klimabotschafter der technisch-naturwissenschaftlichen Mittelschule Lembach starteten eine 14-tägige Klimaschutzaktion, um auf die enormen Mengen an täglichem Plastikmüll aufmerksam zu machen. Zu diesem Zweck liehen sie sich zwei Einkaufswagen der heimischen Supermärkte aus und stellten sie in den Eingangsbereich ihrer Schule. Auf den Einkaufswagen befestigten sie Info-Tafeln zum Thema Plastik als Klimakiller: Plastik brauche circa 500 Jahre, bis es sich zersetzt. Grund genug zum Plastikfasten, fanden die Schüler. Täglich fuhren die Klimabotschafter mit den Einkaufswagen in alle Klassen, um von dort den Plastikmüll zu holen. Außerdem gaben die jungen Umweltaktivisten ihren Mitschülern Tipps zur Plastikvermeidung und zum klimafreundlichen Einkaufen. Im Laufe der nächstenme Tage füllten sich die Einkaufswagen mehr und mehr. So wurde den Schülern bewusst, wie viel Plastikmüll täglich entsteht und wie wichtig es ist, Plastik zu vermeiden. "Ich finde es wichtig, dass immer weniger Lebensmittel in Plastik eingepackt werden. Besser eignen sich Papier, Karton und Glas", meint zum Beispiel Felix Oberleitner (14), der als Klimabotschafter und Schulsprecher ein Vorbild sein will.

