Schüler entwickelten Sprachassistenten, bei dem kein IT-Gigant mithören kann

Ein quelloffenes Sprachsteuerungssystem, das Daten nur lokal verarbeitet und daher auch nicht der Gefahr ausgesetzt ist, dass Internet-Riesen jede Konversation aufschlüsseln und speichern.

Dieses Ziel verfolgten Jonas Brandstötter, Jonathan Hocheneder und Michael Poik bei der Entwicklung ihres Diplomprojekts "LocalSpeech" an der HTL Perg. Das Resultat wurde bei der Präsentation der Matura- und Projektarbeiten der HTL-Abschlussklassen vergangene Woche mit einem P@BS-Award des Absolventenverbands ausgezeichnet.

"Unser Projekt verwendet ausschließlich Open-Source-Bibliotheken und garantiert hundertprozentigen Datenschutz der Sprachaufnahmen", beschreibt Michael Poik das fertige Projekt, das in Kooperation mit der Linzer IT-Firma "IT Pro" entstand. Bei "LocalSpeech" gibt es mehrere "Slaves" – also Endgeräte –, die in einem Haushalt in mehreren Räumen oder bei Unternehmen in einzelnen Büros aufgestellt werden können. Diese Slaves nehmen Sprachbefehle auf und leiten sie an einen "Master" weiter, der diese verarbeitet und die Antworten wieder an die Endgeräte übermittelt. "Wir können beispielsweise Zeitaufzeichnungen über Spracheingaben verarbeiten oder abfragen, was die Firmenkantine heute am Speisenplan hat", erklärt Jonathan Hocheneder. Da alle Geräte nur lokal miteinander kommunizieren und auf keine externen Server zugreifen müssen, werden keine privaten Daten an Dritte weitergegeben. Einzig die Implementierung neuer Befehle erfolgt über ein Web-Interface.

Auch für die besten Abschlussarbeiten in der Kategorie Wirtschaft gab es Preise. Bild: lebe

Der lokale Sprachassistent war nur eines von sechs ausgezeichneten Projekten der HTL-Abschlussklassen. Den mit 400 Euro dotierten Sieg in der Kategorie "Technik" eroberte das Rollenspiel "Pixode Adventure" von Florian Primetshofer, Samuel Pointner, Christoph Röhmbacher und Nico Stumptner. In der Kategorie "Wirtschaft" zeichnete der Absolventenverband Verena Ennikl, Tobias Hochedlinger und Jakob Zwölfer für ihr mit der ÖBB erarbeitetes, serverbasiertes Baustellen-Planungsprogramm aus.

In Summe wurden von den beiden diesjährigen Abschlussklassen knapp 30 Diplom- und Projektarbeiten erstellt. Meist in Kooperation mit namhaften Projektpartnern wie der ÖBB, Dynatrace, Rosenbauer oder BMD. "Unsere Maturanten haben einmal mehr große Problemlösungskompetenz bewiesen und trotz aller Einschränkungen durch die Pandemie extrem fleißig gearbeitet", lobt Direktor Christian Reisinger die Arbeit seiner Projektteams.