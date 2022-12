Schüler bauten gemeinsam das Haus Europa

Gemeinsam mit dem Privatgymnasium Tabor in Tschechien konnte das BG/BRG Rohrbach den Preis für die beste grenzüberschreitende partnerschaftliche Kooperation erringen. Die dabei prämierte Arbeit trägt den Titel "Das gemeinsame Haus Europa" und stellt ein stilisiertes Haus dar, das auf eine große, alte Europakarte gemalt wurde und dessen einzelne Zimmer von unterschiedlichen europäischen Grundwerten, politischen Zielsetzungen und Errungenschaften in metaphorischer Darstellung "bewohnt" werden.

400 Schüler beteiligt

Ungefähr 400 Unterstufenschüler arbeiteten an beiden Schulen im vergangenen Schuljahr an diesem Projekt mit, wobei es lediglich 21 Zeichnungen schafften, "in das gemeinsame Haus Europa einzuziehen". Nun fand im Festsaal der Karls-Universität Prag bei einem prominent besetzten Kongress die feierliche Preisverleihung statt.