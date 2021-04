Schotter-Spende für Tageszentrum

In den sechs Jahren, die seit der Eröffnung vergangen sind, haben sich entlang des Rundwegs durch den Garten aber einige Spuren eingegraben, und es war höchste Zeit für eine Instandsetzung. Tageszentrum-Mitarbeiterin Manuela Hackl und ihr Ehegatte Manuel stellten den Kontakt zur Mollner Baufirma Bernegger her. Diese erklärte sich bereit, sechs Tonnen Schotter zu sponsern. Mitarbeiter der Gemeindebauhöfe Hagenberg und Unterweitersdorf arbeiteten das Material in den Weg ein, der nun wieder optimal begehbar ist. Als Dankeschön für diesen Arbeitseinsatz wurden die Bauhof-Mitarbeiter auf eine Jause im Tageszentrum eingeladen.

