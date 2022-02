Schonender Winterdienst auf Donaubrücke mit Spezialdüsen und Magnesiumsulfat

Besonders schonend wird seit diesem Winter die Fahrbahn auf der Donaubrücke Mauthausen von Eis und Schnee befreit. Wie berichtet, wurden bei den regelmäßig durchgeführten Kontrollen an der Donaubrücke Schäden an der Stahlkonstruktion festgestellt, die hauptsächlich durch den Einsatz von Streusalz entstanden sind. Um diese Verschlechterung des Brückenzustands einzubremsen, bringt das Land Oberösterreich ein eigens entwickeltes Streufahrzeug zum Einsatz. Mit Spezialdüsen wird Magnesiumsulfat direkt auf die Fahrbahn gespritzt und so der Kontakt mit den Stahlbaustreben vermieden. Zusätzlich wurden Schutztafeln aus Plexiglas an der Brücke installiert. Beide Maßnahmen sollen helfen, dass die Korrosion an der Stahlkonstruktion nicht mehr so stark voranschreitet.

Denn einige Jahre wird die alte Brücke noch ihre Funktion als wichtige Donauquerung und Verbindungsstraße zwischen Westautobahn und dem Unteren Mühlviertel erfüllen müssen. Die Fertigstellung einer neuen Donaubrücke wird derzeit seitens des Landes Oberösterreich mit dem Jahr 2027 angegeben. Zumindest fünf Jahre wird der Verkehr also noch über die alte Brücke fließen müssen. Bei der im Vorjahr durchgeführten Inspektion der bestehenden Brücke stellten die Fachleute freilich fest, dass sich der Zustand zuletzt derart verschlechtert hat, dass es zusätzliche Maßnahmen braucht, um das Befahren der Brücke bis 2027 zu gewährleisten. Die Plexiglas-Schutztafeln sowie das Spezial-Streufahrzeug gehören zu diesen Maßnahmen.

Verein macht Druck für Neubau

Während Bürgerinitiativen in Niederösterreich dem Bau einer zusätzlichen Brücke äußerst kritisch gegenüberstehen, lässt man im Bezirk Perg derzeit nichts unversucht, den Proponenten eines Neubaus und den politisch Verantwortlichen Rücken zu stärken. So setzt sich etwa der Verein „DoNeubrücke“ seit mehr als drei Jahren für den Neubau der Brücke ein. Der Vereinsvorstand rund um Obmann Johannes Hödlmayr begrüßt deshalb auch die nun gesetzten Initiativen zum Erhalt der alten Brücke: „Es freut uns als Verein, dass die Politik effektive Lösungen zum Erhalt der Donaubrücke gesetzt hat, damit auch in Zukunft, bis zur Fertigstellung der neuen Brücke, die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen in der Region erfüllt werden können.“