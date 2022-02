Schnuppern im Schloss

20 interessierte Jugendliche nützten schon die Gelegenheit, einen kompletten Schultag im Schloss Bergheim zu absolvieren. Mit einem spannenden Quiz wurden sie am Vormittag durch die Schule geleitet und dabei von den Schülerinnen der zweiten Klasse unterstützt.

Am Nachmittag standen das Mixen von alkoholfreien Cocktails, das Gestalten von Valentinsherzen und das Backen von pikanten und süßen Köstlichkeiten am Programm.

Am Donnerstag, 3. März 2022, gibt es die nächste Möglichkeit, sich über das Bildungsangebot in der dreijährigen Fachschule in der Gemeinde Feldkirchen zu informieren. Ein Anruf genügt: 0732 / 7720 - 33200.