Schnitzel am Fasttag? Mühlviertler Unternehmergeist macht das möglich

BEZIRK ROHRBACH. Wenn sich ein christlich sozialisierter Landesrat am Aschermittwoch zum Mittagessen ein Schnitzel schmecken lässt, kann wohl was nicht ganz stimmen. Oder aber, der oberösterreichische Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) ist auf Betriebsbesuch bei der Familie Neuburger in Ulrichsberg und genießt ein fleischloses Schnitzel der Marke „Hermann“.

Wirtschaftliche Dynamik

„Ich bin beeindruckt von der wirtschaftlichen Dynamik, die der Bezirk Rohrbach aktuell an den Tag legt“, streute er den heimischen Wirtschaftstreibenden Rosen. Nicht nur, dass der Bezirk eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in ganz Österreich aufweist, auch die Vormerkdauer der Arbeitssuchenden sei im Oberen Mühlviertel beachtlich kurz: „84 Tage brauchen unsere Kunden im Schnitt, von dem Moment, wenn sie zu uns kommen, bis zur Vermittlung. Beispielsweise in Steyr beträgt diese Zeit 279 Tage“, erklärt Doris Steiner, Leiterin des AMS Rohrbach.

Gastronomie wieder öffnen

Sorgenkinder seien momentan natürlich die Gastronomie und die Hotellerie. „Hier drängen wir ganz massiv auf Lösungen. Es kann mir keiner erzählen, dass ich mit einem Test zum Friseur darf und derselbe Test in einem Restaurant überhaupt nichts aussagen soll. Hier brauchen wir Perspektiven für Gast und Wirt“, sagt der Landesrat. Denn zusehends kämpfe man auch mit dem Phänomen, dass Personal aus der Gastro dazu neige, sich anderweitig umzusehen. „Das ist natürlich nicht sinnvoll, weil die Personalsuche in der Gastronomie ohnehin schon nicht einfach ist“, sagt Achleitner und rät gemeinsam mit Doris Steiner zu Qualifizierungsmaßnahmen: „Krisenzeiten sind auch Fortbildungszeiten. Das geht vom Erlernen einer Fremdsprache bis hin zum Sommelier-Kurs.“

Wirtschaftliche Großinvestitionen in der Region wie etwa Loxone, Neuburger, Biohort oder Strasser (die OÖN berichteten), seien Garant dafür, dass es aufwärtsgehen wird: „Was im Bezirk Rohrbach gelingt, kann in ganz Oberösterreich gelingen. Ich spüre schon so etwas wie eine Aufbruchsstimmung – einzelne Branchen sind natürlich momentan noch ausgenommen.“

Mehr Arbeitsplätze im Bezirk

Das bestätigt auch Rohrbachs WK-Obmann Andreas Höllinger: „Wir erleben die Investitionen in der Region sehr positiv. Auch wenn immer noch mehr als ein Drittel der 30.000 Erwerbstätigen auspendelt, beginnt der Anteil der Pendler zu schrumpfen. Die Zahl sank in den vergangenen zehn Jahren um 900 Pendler“, ist er froh über diese Entwicklung.

„Die positive Entwicklung im Bezirk Rohrbach ist auch ein Musterbeispiel dafür, dass erfolgreiche Ansiedlungspolitik vor allem dann möglich ist, wenn Gemeinden gemeinsam an einem Strang ziehen“, erklärt Landesrat Achleitner weiters. So haben in der INKOBA Donau-Ameisberg acht Gemeinden des Bezirks ihre Betriebsbaugebiete gemeinsam entwickelt und bis August des Vorjahres komplett verwertet.

„Darüber hinaus sind alle 38 Gemeinden des Bezirkes Rohrbach im Wirtschaftspark verknüpft“, erklärt Georg Ecker, Landtagsabgeordneter und Bürgermeister der Loxone-Gemeinde Kollerschlag: „Der Wirtschaftspark hat die Rolle der Flächenvermarktung im Bezirk Rohrbach übernommen.“

Gemeinsame Vermarktung

So wurde mit der Website www.meinstandort-rohrbach.at eine Plattform geschaffen, auf der sich Unternehmerinnen und Unternehmer über freie Gewerbeimmobilien im Bezirk informieren können. Dabei wird selbstverständlich auch auf die Raumordnung Rücksicht genommen: „Wir dürfen nicht an den Rändern ausfransen, sondern müssen nach innen wachsen“, sagt Achleitner und verweist auf jüngste Gesetzesnovellen. (fell)

Markus Achleitner,

Wirtschaftslandesrat

Andreas Höllinger,

WKO-Obmann Bezirk Rohrbach