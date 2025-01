Schnelles Wissen für einen guten Zweck

Quiz-Shows bringen nicht nur im Fernsehen verlässlich gute Quoten sondern ziehen auch vor Ort die Menschen an. Bestes Beispiel dafür war das bereits fünfte Pub Quiz, zu dem der Perger Verschönerungs- und Stadtentwicklungsverein vergangene Woche in die Halle der Gärtnerei Kriegergut einlud. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten dabei in 16 Teams ihr breit gefächertes Wissen unter Beweis.

Inhaltlich drehte sich der Abend hauptsächlich um Frauenrechte. Dazu passend gaben gleich zu Beginn Barbara Kaiselgruber und Heidi Wabro von der Frauenberatung Perg Einblicke in ihre Tätigkeit, ehe sie sich unter die Rateteams mischten. Dort galt es dann herauszufinden, wer die berühmte Ehefrau von Philip Mountbatten war (Queen Elisabeth II.), was die korrekte weibliche Form von Gast ist (tatsächlich Gästin) oder mit welchem Preis die Skispringerin Selina Freitag für ihren Qualifikationssieg beim Bewerb in Garmisch abgespeist wurde (Duschgel und vier Handtücher). Am Ende des Abends setzte sich das Team der HAK Perg vor Bloody Brain und VSAB durch.

Alle Anwesenden konnten im Lauf des Abends für die Arbeit der Frauenberatungsstelle im Bereich Gewaltprävention spenden: Insgesamt kamen 670 Euro zusammen.

Seit gut einem Jahr veranstaltet der Stadtentwicklungs- und Verschönerungsverein Perg Quizabende. Dabei gibt es immer zwölf Kategorien mit je drei Fragen. Die Quizrunden verfügen bereits über eine große Fangemeinde. Mehr Informationen können unter vsv.perg@gmail.com angefordert werden

