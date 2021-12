Schnelle Ladestation in Mittertreffling

Technisch aufgerüstet hat die Linz AG die E-Ladestation in der Johann-Wöckinger-Straße in Mittertreffling. Die neu errichtete Schnellladestation bietet seit vergangener Woche vier Ladepunkte mit einer Gesamtleistung von 240 kW. Besonders schnelles Laden ermöglichen zwei Ladepunkte mit je 150 kW. Eine Überdachung bietet den Benutzern zusätzlichen Komfort.

Die Ladestation in Mittertreffling ist nicht zuletzt aufgrund ihrer Nähe zur Autobahnabfahrt gut frequentiert. „Diese Schnellladestation ist eine perfekte Ergänzung zu den schon bestehenden E-Tankstellen und zur nachhaltigen Infrastruktur in der Gemeinde. Hier bietet sich nun die einmalige Gelegenheit das ökologische Auftanken des Autos mit einem Einkauf oder dem persönlichen Auftanken bei einem Spaziergang in der Natur in Engerwitzdorf zu verbinden.“, sagt Herbert Fürst (VP), Bürgermeister der Gemeinde Enterwitzdorf.

Bei der Inbetriebnahme der Ladestation mit dabei war auch Erich Haider, Generaldirektor der Linz AG: „Der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur ist einer unserer Schwerpunkte mit Lösungen für den städtischen oder wie hier im ländlichen Raum.“ Laut Andreas Reinhardt, Leiter des Linz AG Mobilitätsteams, erfülle der Ladestandort in Mittertreffling alle Voraussetzungen für eine Aufrüstung auf 300 kW, falls dies einmal erforderlich wird.