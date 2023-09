Schneidige Uniformen, fesche Trachten und jede Menge internationale Musik

Mehr als 500 Blasmusiker aus verschiedensten Ländern brennen am Wochenende in Rohrbach ein einzigartiges Klangfeuerwerk ab. Zwei Konzerte im Centro und eine Marschmusik-Schau am Sportplatz stehen auf dem Programm, wenn von heute bis Sonntag das 3-Länder-Blasmusikfestival in Rohrbach-Berg stattfindet. Gruppen aus Italien, Polen, Ungarn, Deutschland, Tschechien und Österreich geben sich ein Stelldichein und präsentieren Blasmusikklänge der Extraklasse.

Der künstlerische Leiter dieses Musik-Festivals, Harald Haselmayr, hat ein exklusives Programm zusammengestellt: Gestartet wird schon heute um 19.30 Uhr mit einem "Konzert der Nationen" im Centro Rohrbach-Berg, präsentiert vom Lions Club Rohrbach Böhmerwald. Zu hören sind die Polizeimusik Warschau, das Militärorchester Budapest, die Rainermusik aus Salzburg und die Stadtkapelle Passau.

Der morgige Samstag, 9. September, steht ab 19 Uhr am Rohrbacher Sportplatz im Zeichen der Marschmusik: Neben den Musikkapellen aus Warschau und Budapest sind die Pipes & Drums aus Polen, die Bersaglieri de Lecco aus Italien, die Trachtenmusikkapellen Oberwang und Bad Leonfelden sowie die heimischen Musikkapellen aus Rohrbach-Berg und Arnreit beim "Upper Austria Tattoo" mit dabei. Beim Rahmenprogramm wirken die Seniorenmusik Perg und die Goldhauben mit.

Internationale Blasmusik

Zum Abschluss folgt am Sonntag, 10. September, um 17 Uhr im Centro ein "Konzert der Traditionen", das die Stadtmusik Vöcklabruck und Ladislav Kubes und seine Blaskapelle Veselka aus Tschechien gestalten.

Detailinformationen und die allerletzten Eintrittskarten gibt es auf www.upperaustria-tattoo.at sowie bei der Raiffeisenbank Rohrbach-Berg. Tickets für Spätentschlossene sind an allen drei Tagen auch an der Abendkasse erhältlich.

