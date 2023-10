Schneidige Musiker und fleißige Schneider

Unter dem Motto "Schneidig vor" steht das diesjährige Herbstkonzert des Musikvereins Hagenberg am Vorabend zum Nationalfeiertag um 20 Uhr im Agrarbildungszentrum. Namensgebend ist der gleichnamige Marsch von Julius Fucík, der sich natürlich im Programm wiederfindet. Dieses umfasst wie gewohnt ein ansprechendes Potpourri an verschiedenen Musikstilen. Heuer finden sich Titel wie "Batman", "Les miserables" oder "Blues Brothers" im Programm. Schneidig geht auch der Schneider vor, der momentan im Musikverein ein vertrauter Gast ist. Er schneidert die neue Tracht, die im Jahr 2025, pünktlich zum Bezirksmusikfest in Hagenberg, fertig gestellt sein soll. Einen kleinen Vorgeschmack auf diese neue Kleidung gibt es bereits beim Herbstkonzert. Viel Schneid beweisen auch die Mitglieder des Jugendorchesters "Young Wood And Brass", die die Gäste ebenfalls mit einigen Stücken erfreuen werden.

