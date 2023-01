Schneemangel: Skigebiet Hochficht muss schließen

Das gab das Unternehmen am Donnerstag via Instagram und auf seiner Webseite bekannt. Bereits am Mittwoch kündigte das Skigebiet auf Instagram an, dass der Betrieb wegen der erwarteten Regenfälle eingeschränkt werden müsse. Am Donnerstag wurde dann gepostet: "Aufgrund von Schneemangel ist das Skigebiet bis auf Weiteres geschlossen."

Auch auf der Webseite des Skigebiets heißt es, der Betrieb werde wieder aufgenommen, sobald sich die Schneelage wieder verbessert. Laut der aktuellen Wetterprognosen jedoch noch kein Winterwetter in Sicht.

Schneearme Winter werden durch die Klimakrise häufiger. Mehr über die Auswirkungen der Erderhitzung erfahren Sie hier:

