Schnapsbrenner und Bierbrauer kreierten ersten „Bio Bia-Gin“

„Unser Ziel war es, die Seele aus dem flüssigen Gold namens Bier zu holen“, beschreibt Tobias Pumberger, seit dem Vorjahr Braumeister der Neufeldner Bio Brauerei, die Idee, die er gemeinsam mit Hans Reisetbauer jun. hatte. „Aus einem so hochwertigen Produkt wie Bier kann durch Konzentration nur ein noch harmonischeres, zum Genießen anregendes Getränk entstehen.“ Ein bisschen Risiko und Mut gehörte zur Umsetzung der Idee, schließlich wussten sie beide nicht sicher, was dabei herauskommen würde. Alois Meir, Besitzer der Neufeldner Bio Brauerei gab grünes Licht für das Versuchsprojekt. Mit den Worten „Ich investiere gern in Hochprozentiges.“ setzte er Vertrauen in den Plan der beiden, „ich war überzeugt davon, dass Bier-Gin eine perfekte Ergänzung zu unseren Bio-Bieren und den Fruby-Limonaden ist.“ Über zehn verschiedene und hochwertige Bio-Gewürze – von Wacholder bis Zimt – sind im „Bia-Gin“ enthalten. Diese zu kombinieren und geschmacklich auszubalancieren, ist die wahre Kunst in der Gin-Erzeugung. Dafür ist sowohl Erfahrung als auch Leidenschaft nötig. Beides vereint der mehrfach ausgezeichnete Qualitätsschnapsbrenner Hans Reisetbauer. Kaum eine Spirituose der Welt lässt sich auf so viele unterschiedliche Arten genießen wie Gin. Die beiden Spezialisten trinken den Bia-Gin pur mit etwas Eis. Am besten würde er natürlich nach einer herzhaften Stelze im „Hopfen&Schmalz“ in Neufelden schmecken, wenn es nur endlich öffnen dürfte. An einem heißen Sommertag könnte man den Bia-Gin auch mit Fruby Himbeere auf Eis genießen oder klasssisch mit Tonic und Eis.

Den Bia-Gin gibt es im Online-Shop der Neufeldner Bio Brauerei, bei Nah&Frisch Andexlinger in Neufelden, und im Restaurant Hopfen&Schmalz in Neufelden.