Schlüsselübergabe für Wohnungen

KLEINZELL. In einem Jahr Bauzeit wurde in Kleinzell ein WSG-Wohnbau mit zwölf Wohnungen errichtet. Am Dienstag konnten die fertigen Wohnungen gesegnet und an die künftigen Bewohner übergeben werden. Vorstandsobmann Stefan Hutter übergab gemeinsam mit LAbg. Günter Pröller und Bürgermeister Klaus Falkinger die Schlüssel zu den neuen Wohnungen. Das barrierefreie Generationenhaus ist eine willkommene Bereicherung des Wohnangebots in der Gemeinde.