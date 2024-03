Schlüsselposition an der BH Freistadt wird neu besetzt

Mit einem Hauch von Wehmut, aber auch großer Vorfreude bereiten sich der Sozialhilfeverband und die Bezirkshauptmannschaft Freistadt auf einen wichtigen personellen Wechsel an einer Schlüsselposition vor. Nach 32 Jahren im Landesdienst tritt Monika Roselstorfer ihren Ruhestand an. An der Bezirkshauptmannschaft Freistadt war Roselstorfer zuletzt als Amtsleiterin sowie Leiterin der Geschäftsstelle des Sozialhilfeverbands tätig. Dabei erwarb sie sich durch ihre Bereitschaft, in Zeiten großer Umbrüche Verantwortung zu übernehmen und mit viel mit Fleiß und Tatendrang Neues anzunehmen, große Verdienste.

"Diese Schlüsselübergabe ist für mich mehr als nur ein formeller Akt. Sie ist ein Moment der Emotionen, der Zuversicht und der Dankbarkeit. Letzteres vor allem deshalb, weil mich Monika in den ersten Monaten meiner Amtszeit so großartig unterstützt hat", sagt Freistadts Bezirkshauptfrau Andrea Wildberger.

Offiziell wird der Schlüssel für die Amtsleitung Ende März an Lisa Sophia Haderer übergeben. Die designierte Amtsleiterin war Gemeindeprüferin an der Bezirkshauptmannschaft Perg und studiert nebenberuflich Verwaltungsmanagement an der FH OÖ (Schwerpunkt: Sozialbereich). Außerdem steht sie kurz vor Abschluss der Prüfung zur Heimleiterin für Alten- und Pflegeheime. Wildberger: "Mit dieser fundierten Ausbildung und einer großen Portion Empathie, bringt Haderer eine erfrischende Dynamik und eine breite Palette an Fähigkeiten in diese Führungsposition unseres Hauses ein."

