Schlepperfahrt in Ulrichsberg gestoppt

Einer Autofahrerin war das Fahrzeug am Sonntagvormittag auf der B127 aufgefallen - gegen 9.25 Uhr wählte sie den Notruf und alarmierte die Polizei. Aufgrund ihrer Angaben konnten Polizeistreifen den Wagen mit ausländischem Kennzeichen in Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, anhalten und so die Schlepperfahrt beenden. Neben dem georgischen Lenker fanden die Polizisten noch neun Syrer, die vermutlich nach Deutschland geschleust werden sollten.

Der Georgier leistete keinen Widerstand, er wurde festgenommen und ins Linzer Polizeianhaltezentrum gebracht.

