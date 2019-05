Schlägerei erst nach Einsatz von Pfefferspray beendet

UNTERWEITERSDORF. Auf dem Parkplatz vor einer Diskothek in Unterweitersdorf entwickelte sich eine Schlägerei, bei der insgesamt sieben Personen verletzt wurden.

(Symbolfoto) Bild: APA

Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung soll am Mittwoch gegen 04:45 Uhr die Abdeckung des Außenspiegels eines geparkten Fahrzeuges bei einer Diskothek in Unterweitersdorf beschädigt haben. In der Folge lehnte sich der 24-Jährige bäuchlings gegen den Pkw und als ein 28-jähriger Mann aus Linz mit seinem Fahrzeug hinter dem 24-Jährigen vorbeifuhr, trat dieser nach hinten gegen die linken Fahrzeugtüren und beschädigte sie dabei.

Der Fahrzeuglenker und seine drei Mitfahrer, ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, ein 25-Jähriger aus Linz und ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung verständigten die Polizei, die den Sachverhalt aufnahm. In der Folge wurde der 24-Jährige von seinen beiden 23-jährigen Bekannten, beide aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, abgeholt und sie verließen den Parkplatz. Plötzlich ergaben sich jedoch gegenseitige Zurufe zwischen den Gruppen und der 24-Jährige und seine beiden Bekannten stürmten zurück auf den Parkplatz.

Nach kurzem Geschrei begann eine heftige Schlägerei. Sämtliche Aufforderungen der beiden Polizisten, das Verhalten einzustellen, blieben erfolglos. Erst nach dem Einsatz des Pfeffersprays, konnte die Schlägerei beendet werden. Alle sieben Personen wurden mit der Rettung in den Med Campus III bzw. in das UKH Linz gebracht.

