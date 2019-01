Schichtbus mit 3,7 Fahrgästen pro Fahrt kostet jährlich 140.000 Euro

BEZIRK FREISTADT. Ausbau statt Ende: Die Linie 339 von Loibersdorf (Gde. Hagenberg) nach Linz wird ab Februar mit neuen Haltestellen und Anbindung an den Linzer Bahnhof ausgestattet.

Am 17. Februar startet das Verkehrskonzept Freistadt Ost und West - der schwach frequentierte Schichtbus 339 soll dabei erhalten bleiben. Bild: vowe

Auf gerade einmal 3,7 Fahrgäste pro Kurs bei jährlichen Betriebskosten von 140.000 Euro bringt es derzeit die Schichtbuslinie 339 zwischen Loibersdorf (Gde. Hagenberg) und dem Betriebsgelände der Voestalpine in Linz. Aufgrund dieses Missverhältnisses stand die Linie eigentlich schon vor dem Aus. Nun will der Oberösterreichische Verkehrsverbund OÖVV aber noch einen Versuch starten, mit einer neuen Linienführung mehr Fahrgäste anzusprechen.

Ab 17. Februar wird der Bus zwar wie bisher um 4.22 Uhr in Loibersdorf starten und über Unterweitersdorf nach Gallneukirchen fahren. Von dort weg geht es dann aber nicht mehr auf direktem Weg zum Linzer Chemiepark sondern es werden Mittertreffling und Innertreffling neu in den Fahrplan aufgenommen. Zudem wird die Linie nicht mehr im Werksgelände der Voestalpine enden, sondern bis zum Linzer Hauptbahnhof verlängert, um die Fahrgäste direkt in die Innenstadt - beispielsweise zur Goethe-Kreuzung - zu bringen.

„Wir müssen mit dem eingesetzten Steuergeld verantwortungsbewusst umgehen. Das bedeutet, dass wir genau beobachten müssen, wie intensiv gewisse Linien und Haltestellen tatsächlich genutzt werden“, sagt OÖVV-Geschäftsführer Herbert Kubasta. Um die Schichtbus-LInie 339 auch weiterhin anbieten zu können, habe man deshalb in Abstimmung mit dem Verkehrsressort des Landes Oberösterreich nach einer Möglichkeit gesucht, mehr Fahrgäste anzusprechen. „Es freut mich, dass wir die Schichtbus-Linie 339 nicht einstellen, sondern durch die Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten erhalten können“, wird Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP) in einer Aussendung des OÖVV zitiert.

Beim OÖ Verkehrsverbund erwartet man sich durch die Veränderungen auf der Linie 339 nun nicht nur mehr Arbeitspendler sondern auch eine stärkere Nutzung in der Freizeit. Diese soll dadurch gesteigert werden, dass es im neuen Fahrplan an den Tagesrandzeiten und auch an den Wochenenden eine neue Verbindung ab Loibersdorf direkt zum Linzer Hauptbahnhof geben wird.

