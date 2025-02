Schenkenfeldner sollen wieder über neue Windräder abstimmen

Zwei Anlagen stehen bereits in Schenkenfelden, acht weitere könnten dazukommen. Symbolbild: Kloibhofer

Die zwei Windräder an der Ortseinfahrt von Schenkenfelden sind längst zum Wahrzeichen der Gemeinde geworden. Nachdem sich 2012 eine knappe Mehrheit der Bürger für die Errichtung von zusätzlichen Windkraftanlagen ausgesprochen und der Gemeinderat 2013 die Umwidmung mit ebenso knapper Mehrheit eingeleitet hatte, kam jedoch 2015 das Aus für das Projekt. Negative Fachgutachten, wonach die Anlagen in einer Windkraft-Ausschlusszone geplant waren, beendeten die leidige Debatte, die in der Gemeinde damals tiefe Gräben aufgerissen hat.

Neuer Anlauf für Windkraft

Nun wagt man in Schenkenfelden einen neuen Anlauf und will abermals die Bürger befragen. Wie stehen die Bewohnerinnen und Bewohner der Marktgemeinde Schenkenfelden zum Ausbau der Windkraft? Diese Frage stellt sich laut "ZukunftsEnergie GmbH" nun wieder, nachdem das Land Oberösterreich im Dezember grünes Licht für die Planung eines Windenergieprojektes im Gebiet des Miesenwalds und im Panholz – nahe den beiden Bestandsanlagen – gegeben hat.

Bürger sind am Wort

Aktuell könne diese Frage nicht beantwortet werden. "Daher hat sich die ZukunftsEnergie entschieden, einen Antrag bei der Marktgemeinde Schenkenfelden einzubringen, der eine Befragung zu dem Thema behandelt", berichtet Geschäftsführer Josef Schoissengeier. "Wir wollen einfach wissen, wie die Menschen dazu stehen, die hier leben." Bis 5. März können die Bürger der Gemeinde den Vorschlag unterstützen, benötigt werden für die Durchführung einer Volksbefragung 200 Unterschriften. Der Antrag selbst ist unparteiisch und soll eine Befragung ermöglichen, bei der die Bewohner ihre Meinung kundtun können. Schoissengeier: "Das Ergebnis der Befragung soll dem Gemeinderat als Entscheidungsgrundlage dienen, um – im Falle eines positiven Ergebnisses – über eine erforderliche Widmung für das geplante Windkraftprojekt abstimmen zu können." Folgende Frage solle also zur Abstimmung gebracht werden: "Soll der Gemeinderat der Marktgemeinde Schenkenfelden die Einleitung des Umwidmungsverfahrens für die Errichtung und den Betrieb von bis zu acht Windkraftanlagen (Grünlandsonderwidmung-Windkraftanlagen) auf Teilflächen in den Bereichen Miesenwald und Panholz beschließen?"

Bei dem neuen Projekt geht es um acht Standorte für Windräder mit je sechs Megawatt Leistung.

Der Antrag für die Befragung kann bis inklusive 5. März am Gemeindeamt Schenkenfelden während der Öffnungszeiten unterschrieben werden. Im besten Fall findet die Befragung noch in der ersten Jahreshälfte 2025 statt.

"Durch diesen Antrag haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern und somit eine wichtige Frage für die Energiezukunft Schenkenfeldens zu klären. Diese demokratische Chance sollten alle nutzen und so zu einem klaren Meinungsbild in der Bevölkerung beitragen"; lädt Schoissengeier abschließend ein.

