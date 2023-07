Schenkenfelden: Radfahrer überschlug sich und wurde bewusstlos

Ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt unternahm am Donnerstag alleine eine etwa zweistündige Fahrradtour. Aus bislang unbekannter Ursache kam er gegen 20:10 Uhr im Ortsgebiet von Schenkenfelden bei StrKm 1,92 zu Sturz. Ein in der Badstraße anhaltender Pkw-Lenker gab an, dass sich der Mann plötzlich mit dem Fahrrad überschlagen hat und bewusstlos auf dem Asphalt liegen blieb.

Beim Eintreffen der Rettung war der 68-Jährige bereits wieder bei Bewusstsein, jedoch völlig orientierungslos. Er wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus nach Linz eingeliefert.

