Schaumwein aus alten Apfelsorten als regionale Alternative zu Champagner

Der "Graf Apfelwein" hat mit dem Mühlviertler Most nicht viel gemein. Zwar besteht er aus alten Apfelsorten aus dem Mühlviertel, gemeinsam mit der Sektkellerei Karl Inführ aus Klosterneuburg wird der Saft aber zu einem famosen Apfelschaumwein veredelt. Das hochgesteckte Ziel: importiertem Prosecco und Champagner mit einem regionalen Spitzenprodukt die Stirn zu bieten. Der Apfelwein, der bereits in Frankfurt ausgezeichnet wurde, wird in Zusammenarbeit mit der vielfach prämierten Sektkellerei "versektet". Das Ergebnis ist "Graf Sparkling" – ein Apfelschaumwein, der als regionale Alternative internationale Schaumweine herausfordert. "Mit Graf Sparkling geben wir unseren alten Mühlviertler Apfelsorten wieder den Wert, den sie sich verdient haben", erklärt Erik Katzinger, Gründer von Graf Apfelwein. Die Basis des Produkts bilden alte, regionale Apfelsorten, die von Landwirten aus dem Mühlviertel angebaut und auf dem Hof von Erik Katzinger in Peilstein im Mühlviertel sorgfältig verarbeitet werden. Was früher die Grundlage für einfachen Most war, wird heute in Kombination mit moderner Kellertechnik und speziellen Weinhefen zu einem Produkt veredelt, das Tradition und Moderne perfekt verbindet. Graf Sparkling ist ab dem 1. März wieder bei gut sortierten Einzelhändlern sowie online unter www.graf-apfelwein.at erhältlich. Mit seinem feinen, prickelnden Geschmack und seinem regionalen Charakter bietet er eine spannende Alternative für Genießer, die das Besondere suchen.

Durch den Einsatz speziell gezüchteter Weinhefen entstehen charaktervolle und hochwertige Apfelweine und Apfelschaumweine, die regionale Tradition auf hohem Niveau neu interpretieren.

Erik Katzinger,

"Graf Apfelwein"-Erfinder

