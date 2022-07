Schaum auf der Feldaist ist laut Experten nicht zwingend ein Hinweis auf Wasserverschmutzung

Von "Schaumkronen und Dreck" berichteten besorgte OÖN-Leser diese Woche der Redaktion. Womöglich bahne sich hier ein Umweltskandal an, so eine Befürchtung. Doch Schaum sei kein verlässlicher Indikator für eine Gewässerverschmutzung, erfuhren die OÖN auf Nachfrage bei der Abteilung Wasserwirtschaft der OÖ. Landesregierung. Dieser könne auch natürlichen Ursprungs sein, heißt es.

Schaum entsteht, wenn sich oberflächenaktive Substanzen – Tenside oder Eiweiße – im Wasser befinden. Diese können sich an der Wasseroberfläche sammeln und einen dünnen Film bilden. Es kommt zu einer Verminderung der Oberflächenspannung. Mit dem Eintrag von Luft durch Aufschlagen oder auch Einblasen bilden sich dann Schaumbläschen oder größere Flocken. Dieses Phänomen ist in Fließgewässern speziell bei Abstürzen wie natürlichen Gefällstufen oder auch bei Kraftwerken zu beobachten sowie – wie zu Beginn dieser Woche – nach Gewittern mit starken Regenfällen. Der gebildete Schaum wird mit der Strömung weitertransportiert. Dabei zerfällt er wieder oder sammelt sich an ruhigen Gewässerabschnitten – unter Ästen oder bei Wehren.

Ausgangsstoffe für die Schaumbildung können durchaus natürlichen Ursprungs sein: Zerfall von Algen, Laub oder Wasserpflanzen. Künstliche Verursacher von Schaumkronen sind oft Tenside aus Waschmitteln, die Einleitung von Abwässern, ein Eintrag von Jauche aus Oberflächenabschwemmungen sowie Kläranlagenabläufe.

Wie können Laien abschätzen, ob Schaum natürlichen oder künstlichen Ursprungs ist? Natürlicher Schaum ist meist weiß, leicht gelblich (Pollenanteile) bis bräunlich (Erdanteile, zerfallende Blätter), geruchsneutral und mit Insekten und Pflanzenresten vermischt. Er tritt oft während der Schneeschmelze, bei Pollenflug oder bei Gewittern nach vorheriger längerer Trockenheit auf. Er ist eher zäh, hält sich daher über längere Fließstrecken.

Künstlicher Schaum hingegen ist weiß glänzend mit regenbogenfarbigem Schimmer. Er riecht nach Waschmittel oder Parfum, tritt auch ohne vorherige Regenereignisse auf und ist nicht so stabil wie natürlicher Schaum. Das heißt, er zerfällt schneller und tritt daher meist nur über kurze Strecken kräftig auf, ehe eine rasche Abnahme und Ansammlung in Stillbereichen folgt. (lebe)