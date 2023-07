Schaulustige erschwerten Einsatz nach Verkehrsunfall

Zwei fordernde Einsätze hielten am Sonntagnachmittag die Mitglieder der Feuerwehr Perg auf Trab: Nachdem man kurz nach 16 Uhr mit 15 Mann zu einem Flurbrand nach Katsdorf ausgerückt war, um mit dem Atemschutzfahrzeug sowie der in Perg stationierten Einsatzdrohne die aufgrund der Trockenheit sehr schwierigen Löscharbeiten zu unterstützen, heulten in den Abendstunden erneut die Sirenen.