Lkw wurde von Pkw abgedrängt und kippte um

Zu dem Vorfall kam es am Montag um 14.15 Uhr als ein polnischer Lenker eines Sattelzugs auf der B 127 Richtung Linz unterwegs war. Das Fahrzeug hatte acht Tonnen Ladung auf dem Sattelanhänger. Der Lenker war mit 90 km/h anstatt den 70 erlaubten km/h unterwegs. In Rohrbach-Berg kam in einer Linkskurve ein entgegenkommender Pkw über die Mitte der Fahrbahn. Deswegen musste der Lenker des Sattelzugs diesen abrupt nach rechts lenken. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und kippte nach etwa 60 Metern um.

Es kam zu einer Totalsperre der B 127, diese dauerte etwa sechs Stunden. Die Feuerwehren Rohrbach und Bad Leonfelden bargen das Fahrzeug. Mit Diesel kontaminierte Erde musste abgetragen werden.