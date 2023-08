Sattelzug erfasste in Sandl einen Mofafahrer - Teenager schwer verletzt

Der 15-jährige Bursch aus St. Oswald bei Freistadt war gegen 12.40 Uhr mit seinem Mofa in der Nähe von Sandl (Bez. Freistadt) auf dem Güterweg Spörbichl Richtung Böhmerwaldstraße unterwegs. Beim Kreuzungsbereich mit der Bundesstraße dürfte der Teenager, nach derzeitigem Ermittlungsstand, den aus Sandl kommenden, ungarischen Sattelzug, übersehen haben. Der 45-jährige Lkw-Lenker aus Ungarn leitete eine Notbremsung ein, als er sah, dass das Mofa in den Kreuzungsbereich einfuhr und versuchte noch nach links auszuweichen. Das Mofa wurde allerdings vom rechten vorderen Fahrzeugeck des Sattelzugfahrzeuges erfasst. Durch die Wucht des Anpralls wurde der 15-Jährige mit seinem Mofa vom Sattelzug mitgerissen und kam etwa 30 Meter nach dem Zusammenstoß zum Liegen. Der Mofa-Lenker wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte in das LKH Freistadt eingeliefert. An seinem Moped entstand Totalschaden.

