Sankt Martin im Mühlkreis: Akku ging beim Einbau in Motorrad in Flammen auf

Ein 62-Jähriger versuchte am Samstag gegen 16:25 Uhr in der Werkstätte seines 64-jährigen Schwagers in Sankt Martin im Mühlkreis ein Motorrad auf Elektroantrieb umzubauen. Beim Einbau des Lithium-Ionen-Akkus fing dieser plötzlich zu knistern und kurz danach zu brennen an. Ein Löschversuch mittels Feuerlöscher verlief erfolglos. Innerhalb kurzer Zeit stand die Werkstätte im Erdgeschoß des landwirtschaftlichen Gebäudes in Flammen.

Die beiden Männer konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehren St. Martin, Plöcking, Untermühl, St. Peter und Rohrbach konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und gaben um 17:30 Uhr "Brandaus". Am Gebäude entstand ein größerer Schaden, das Motorrad brannte völlig aus.

