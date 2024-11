Sanierung nötig: Massive Schäden an der Bründlkirche in Bad Leonfelden

Knapp vier Jahrzehnte nach der letzten Innenrenovierung der Bad Leonfeldner Bründlkirche ist neuerlich bautechnisch Feuer am Dach: Eine umfassende Sanierung ist dringend notwendig. In der 230 Jahre alten, beliebten Wallfahrtskirche zeigen sich massive Schäden am Mauerwerk. Bemalungen und Verputz lösen sich bis auf zwei Meter Höhe von den Wänden, im Turmbereich gedeiht üppiger Schimmel. Dazu zeigt die Galerie der Votivgaben Vandalismusspuren ungebetener Besucher. Ursachen für diese unerfreulichen Zustände sind nach einer Befunderstellung durch das Bundesdenkmalamt eine Versandung der Außendrainagen, eine ungenügende Durchlüftung des Innenraumes und – vor allem – die extremen Temperaturgegensätze des letzten Sommers. Die Wallfahrtskirche Maria Schutz am Bründl, auch Bründlkirche genannt, ist denkmalgeschützt und der Gottesmutter Maria geweiht.

Pfarrer P. Michael zeigt Wolfgang Hochreiter die Schäden. Bild: Norbert Frühmann

Gründung schon 1686

Um die Errichtung der Kirche rankt sich eine Gründungslegende: Im Jahr 1686 wurde ein kranker Zimmermann durch das Wasser der Quelle, die sich heute an der Rückseite des Hochaltars der Wallfahrtskirche befindet, geheilt. Der Zimmermann stellte zum Dank neben der Quelle ein Holzkreuz auf. Aufgrund des Zustroms heilsuchender Menschen wurde 1691 eine Kapelle mit einem Marienbild aus Mariazell und der Bezeichnung Unserer-Lieben-Frau-Kapelle beim Bründl errichtet und eine Grube zum Baden im Heilwasser ausgegraben. Südlich der Quelle und der Kapelle wurde eine Badehütte errichtet, die 1709 durch ein gemauertes Badhaus ersetzt wurde.

Beliebte Wallfahrtskirche

1759 erfolgte eine Erweiterung der Kapelle. Mit der Einweihung im Jahr 1761 wurde die Bezeichnung auf Kapelle Maria Schutz am Bründl geändert und eine Schutzmantelmadonna aufgestellt. Ab 1767 war ein eigener Pfarrer für die Kapelle zuständig, es wurde täglich eine Messe gelesen. Der weitere Anstieg der Besucherzahlen führte 1778 zum Neubau der Kirche. Die Einweihung erfolgte 1792.

Schäden nach Brand

1875 beschädigte ein Brand die linke Seite des Hochaltars, 1886 wurde die Kirche renoviert. 1890 wurden zwei Seitenaltäre mit den Altarbildern des heiligen Joachim und der Anna mit Maria aufgestellt. Zwischen 1905 und 1907 wurde der Turm aufgestockt und die neue Herz-Jesu-Statue geweiht. Die beiden 1929 geweihten Glocken mussten 1941 für Kriegszwecke abgenommen werden. Bereits 1946 erhielt die Kirche wieder eine Glocke, und 1958 erfolgte die Weihung zur Pax-Christi-Kirche des Mühlviertels. 1960 wurden zwei weitere Glocken angeschafft. Seit 1975 dient die Bründlkirche als Kirche für die Heimatvertriebenen der Stadt und Pfarre Hohenfurth, in diesem Zusammenhang wurde das Hohenfurther Madonna-Bild geweiht. 1986 erfolgte eine Gesamtrenovierung mit Erweiterung der Quellfassung.

Die Aufwendungen für die bevorstehende Sanierung sind für die Pfarre Bad Leonfelden allein nicht zu tragen. Die ortsansässige Unternehmensgruppe Hochreiter beziehungsweise die Familie Wolfgang Hochreiter erklärte sich bereit, das Projekt großzügig zu unterstützen.

Damit finanziert das erfolgreiche Unternehmen zum wiederholten Mal wichtige öffentliche Projekte in Bad Leonfelden und will so Verantwortung für den Heimatort und die Region übernehmen.

