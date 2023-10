Sanierung der Lasberger Straße abgeschlossen

Mehr als eine Million Euro wurde im Gemeindegebiet von St. Oswald in die Ertüchtigung der L1471 Lasberger Straße investiert. Dafür arbeiteten Landesstraßenverwaltung sowie die Wildbach- und Lawinenverbauung eng zusammen. "Die Landesstraßenverwaltung und die Wildbach- und Lawinenverbauung haben hier perfekt abgestimmt und koordiniert gearbeitet. Mein Dank gilt allen am Projekt Beteiligten, die die teilweise enorm herausfordernden Tätigkeiten mit vollstem Einsatz gemeistert haben", sagte Oberösterreichs Landesrat für Mobilität und Infrastruktur Günther Steinkellner (FP) am Wochenende bei der Eröffnung des Sanierungsprojekts. Von der Straßenmeisterei wurde mit der Modernisierung eine durchgängige Fahrbahnbreite von 6,50m eingerichtet. Zusätzlich wurden die Lücken der bestehenden Gehsteige geschlossen, eine durchgängige Gehwegverbindung von der Ortsmitte bis zum Friedhof / Altstoffsammelzentrum errichtet, mehrere gefährliche Ausfahrten umgelegt und dadurch entschärft. Zusätzlich konnte beim Zugang zum Friedhof durch das Zurücksetzen einer Mauer ein barrierefreier Zugang geschaffen und insgesamt die Optik aufgewertet werden.

Die Maßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung betrafen die leichte Absenkung der Bachsohle des Freistritzbachs. Damit wurden gleich mehrere Ziele verfolgt: Verbesserung der Hochwassersicherheit, bessere ökologische Funktionsfähigkeit des Gewässers und weniger Verlandungen im Bachbett. Letzteres verringert die Häufigkeit von Bachräumungen reduziert.

Bei der Eröffnung unterstrichen auch der St. Oswalder Bürgermeister Michael Spörker (FP) sowie LAbg. Peter Handlos, dass angesichts der vielen Maßnahmen, die mit der Sanierung des Straßenabschnitts erreicht werden konnten, die Gesamtkosten in Höhe von 1,1 Mio. Euro sinnvoll investiertes Geld seien

