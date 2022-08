Sanierter Bahnhof in St. Georgen wiedereröffnet

In Summe wurden rund 11,6 Millionen Euro von den ÖBB und dem Land Oberösterreich investiert. Aber das Warten und die Mühen haben sich gelohnt, das Ergebnis spricht für sich: Heute erstrahlt der umfassend modernisierte Bahnhof St. Georgen an der Gusen in Luftenberg im neuen Glanz. Anlässlich der Baufertigstellung wurde der neue Bahnhof von Landesrat Günther Steinkellner, Bürgermeisterin Hilde Prandner und Hubert Hager, ÖBB-Geschäftsbereichsleiter für Neu-/Ausbau, offiziell eröffnet.

Barrierefreier Bahnhof

"Eine moderne, barrierefreie Bahninfrastruktur ist Voraussetzung für die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs. Hier am Bahnhof St. Georgen an der Gusen in Luftenberg können sich die Fahrgäste in Zukunft noch wohler fühlen, komfortabler in die Züge ein- beziehungsweise aus ihnen aussteigen und Informationen noch leichter finden. Damit leisten wir alle gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende für eine klimafitte Zukunft," sagt Hubert Hager.

"Wir freuen uns, dass der Bahnhof durch die Investitionen deutlich aufgewertet wurde. Das gesamte Areal erstrahlt in neuem Glanz. Der sanierte Warteraum wirkt freundlich und hell. Eine Verbesserung für sowohl die, die täglich an den Arbeitsplatz oder in die Schule pendeln, als auch die, die gerne in der Freizeit mit Rad und Bahn reisen", sagt Hilde Prandner, Bürgermeisterin von Luftenberg.