Es wird wärmer. Das merken nicht nur gepeinigte Stockschützen, welche ihr Sportgerät heuer maximal in künstlich gekühlten Hallen über das Eis bewegen können. "Die Jahresdurchschnittstemperatur in der Böhmerwaldregion steigt wie auch im übrigen Oberösterreich an", weiß Karl Zimmerhackl von der Naturschutzjugend Haslach. Die Schneedecke wird also von Jahr zu Jahr dünner. Damit verbunden ist die Tatsache, dass der Schnee im Böhmerwald mehrmals und bereits viel früher wieder abschmilzt.