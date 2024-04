Sandra Wöss gibt nicht nur beim Roten Kreuz vollen Schub

Einen Patienten in die Rettung zu schieben ist nicht so anstrengend wie einen Bob anzuschieben.

Sandra Wöss von der Rotkreuz-Ortsstelle Aigen ist nicht nur im Rettungsdienst mit voller Energie im Einsatz. Im Winter war sie bei einem Zweierbob Weltcuprennen in der Schweiz als Anschieberin im Einsatz.

Im Bob der Niederösterreicherin Katrin Beierl startete Sandra im Weltcup in der Natureisbahn im mondänen St. Moritz. Dazu gekommen ist sie über ein Casting und anschließendes Training, dem Sommer über. Die Aufgabe der "Beifahrerin" ist es, am Anfang für den entsprechenden Schub zu sorgen, und nach der Ziellinie zu bremsen. "Es war eine coole Erfahrung, bleibt aber ein einmaliges Erlebnis", erzählt die 21-jährige von ihrer Erfahrung im Spitzensport. "Es ist aber anstrengender, als einen Patienten im Tragsessel in die Rettung zu schieben, sagt die Schindlauerin mit einem Augenzwinkern, die auch schon im Faustball Nationalteam im Einsatz war. Die "passende Jacke" trägt sie seit dem Sommer 2022. Meistens als freiwillige Mitarbeiterin in Aigen-Schlägl, demnächst beruflich als Urlaubsvertretung in Rohrbach. "Wenn ich Zeit habe mache ich gerne Dienst. Der Zusammenhalt auf der Ortsstelle und die Reaktionen der Patienten sind meine Motivation zum Dienst machen. Wer Interesse hat, macht am besten einen Schnupperdienst", lädt Sandra Interessierte ein, sich auch im Roten Kreuz zu engagieren.

Weiterführende Informationen zum freiwilligen Engagement im OÖ. Roten Kreuz auf www.passende-jacke.at und an jeder Ortsstelle.

