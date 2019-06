Samuel Böck ist in Rohrbach die neue "Erstanlaufstelle für Jugendliche"

Egal, ob es um einen Auslandsaufenthalt, Hilfe bei der Berufswahl oder Fragen zum Thema Rauchen geht: Das Jugend-Service des Landes Oberösterreich steht als Ansprechpartner zur Verfügung. Seit Kurzem wird das Büro im Rohrbacher Nößlböckhof von Samuel Böck geleitet. Der Lembacher hat bereits Erfahrung in der Branche und arbeitet schon jahrelang mit Kindern, Jugendlichen und Familien. "Viele Jugendliche kommen zu uns, weil sie sich über Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte informieren möchten. Auch Jobcoaching und Bildungsberatung machen einen großen Teil aus. Aber grundsätzlich kann man mit allen Themen zu uns kommen", lädt Böck ein und beantwortet die Frage nach seinem Aufgabenbereich: "Das Jugend-Service ist die Erstanlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene im Bezirk." Kommen kann jeder zwischen 12 und 26 Jahren.

Wer einen Ferien- oder Nebenjob sucht, kann sich Infos und Bewerbungstipps holen. Man kann hier auch einen Antrag für die 4youCard stellen. Für viele jugendrelevante Themen bietet die Servicestelle des Landes Oberösterreich Infomaterial an. Lehrkräfte können bei Bedarf aktuelle Broschüren wie "Cyber-Mobbing" oder "WebChecker – Smartphone, Apps, Internet und Co" auch in Klassenstärke bestellen. Wer zum Beispiel zu einem Jobcoaching oder einer Bildungsberatung kommt, hat die Möglichkeit zu einem Interessenstest und einer Potenzialanalyse. "Wenn notwendig, helfe ich auch gerne beim Erstellen der Bewerbungsunterlagen", erklärt Böck. "Wir bieten außerdem Workshops für Schulen an, ebenso wie Infovorträge – etwa zur Frage "Zivildienst oder Bundesheer", so der 34-Jährige. Wer nicht direkt ins Jugendservice kommen will, hat die Möglichkeit zu einer anonymen Online-Beratung. Erreichbar ist die Servicestelle unter 07289 / 22444. Zu Schulzeiten hat das Büro von Montag bis Donnerstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet, in den Ferien von 9 bis 12 Uhr.